Lúcio marca e Inter é a nova líder. Milan perde A Internazionale assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Italiano ao fazer 3 a 1 no Napoli, em casa. Eto"o, Milito e Lúcio marcaram os gols do time de Milão, que chegou a 13 pontos. A Juventus (12) visita hoje o Genoa. Jogando fora de casa, o Milan levou 1 a 0 da Udinese e a Sampdoria perdeu os 100% com a derrota para a Fiorentina por 2 a 0.