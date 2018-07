Lucro cresce, mas Danone vê 2o semestre difícil no sul da Europa

O grupo francês, que já havia emitido um alerta de lucro em junho, manteve as estimativas para este ano.

No entanto, o clima de recessão na Espanha e maiores preços de matérias-primas pressionaram a rentabilidade no primeiro semestre e os volumes de vendas no trimestre passado no segmento de laticínios, o principal para a companhia.

"Nosso cenário é de que o segundo semestre irá permanecer difícil, muito difícil no sudeste da Europa e complexo na Europa", disse o presidente-executivo da Danone, Pierre-Andre Terisse, em teleconferência.

O grupo informou nesta sexta-feira que o lucro operacional no primeiro semestre cresceu 1,4 por cento, para 1,45 bilhão de euros, enquanto as vendas saltaram 5,9 por cento, para 10,475 bilhões de euros, ambos na comparação anual.

Uma pesquisa da Reuters apontava vendas de 10,438 bilhões de euros e lucro operacional de 1,423 bilhão.

Para 2012, a Danone manteve a previsão de alta entre 5 e 7 por cento nas vendas comparáveis.

No segmento de laticínios, responsável por cerca de 60 por cento das vendas e 50 por cento do lucro do grupo, a receita cresceu 2,1 por cento no segundo trimestre, refletindo um aumento de preços de 2,4 por cento. O desempenho desacelerou ante o primeiro trimestre, quando o crescimento havia sido de 3,8 por cento.

