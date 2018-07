Lucro da Acer no 3o tri fica abaixo das expectativas

Uma pesquisa com 18 analistas feita pela Thomson Reuters I/B/E/S estimou um lucro de 756 milhões de dólares de Taiwan para a companhia.

O resultado do terceiro trimestre se compara com um lucro líquido de 56 milhões de dólares no segundo trimestre e uma perda líquida de 1,1 bilhão de dólares de Taiwan no terceiro trimestre do ano passado.

A receita consolidada no terceiro trimestre foi de 104,4 bilhões de dólares de Taiwan, 5,6 por cento a menos que no trimestre anterior mas 11,4 acima do registrado no mesmo período de 2011.

No acumulado do ano, a receita total caiu 5,7 por cento na comparação anual.

(Por Clare Jim)