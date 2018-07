Lucro da American Express dobra, impulsionado por festas de fim de ano

As vendas no varejo nos EUA cresceram 3,8 por cento na temporada de compras de fim de ano, de acordo com informações divulgadas pela Federação Nacional do Comércio na terça-feira.

No mesmo dia, o Departamento do Comércio dos EUA disse que as vendas no varejo incluindo automóveis, postos de gasolina e restaurantes aumentaram 1 por cento, na comparação anual, no período de outubro a dezembro.

A American Express disse que os gastos com seus cartões em todo o mundo cresceram 8 por cento no trimestre encerrado em dezembro, o maior aumento em quatro trimestres.

O lucro líquido da companhia subiu para 1,31 bilhão de dólares, ou 1,21 dólar por ação, no quarto trimestre encerrado em 31 de dezembro, ante 637 milhões de dólares, ou 0,56 dólar por ação, um ano antes.

A receita líquida subiu 5 por cento, para 8,55 bilhões de dólares. A receita da unidade de serviços de cartões nos Estados Unidos cresceu 8 por cento no trimestre.

Analistas em média esperavam que a companhia lucrasse 1,26 dólar por ação, com uma receita de 8,54 bilhões de dólares, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

(Por Aman Shah)