Lucro da Arezzo&Co cresce 18%; abrirá 53 lojas em 2013

A maturação das lojas abertas no ano passado deve ajudar a impulsionar os números ao longo ano, afirmou o diretor de relações com investidores da companhia, Thiago Borges.

"As lojas que a gente abriu, vamos entrar com um 'vendas mesmas lojas' (abertas há mais de um ano) bastante vantajoso", disse à Reuters, sem dar detalhes. Em 2012, a Arezzo&co expandiu a área de vendas em 21,6 por cento.

"O objetivo para 2013 é continuar com viés positivo", disse o executivo, citando aumento da renda do brasileiro e baixo desemprego no país.

Nos últimos três meses do ano, as vendas mesmas lojas cresceram 13,1 por cento no segmento de franquias, ante 2,2 por cento um ano antes. Já entre as lojas próprias, as vendas em unidades abertas há mais de um ano cresceram 0,6 por cento no trimestre, abaixo da evolução de 15 por cento registrada um ano antes. A abertura de lojas novas e a reforma de outras teve um impacto neste comparativo, segundo Borges.

A receita líquida total da empresa aumentou 27 por cento nos últimos três meses do ano, para 252,8 milhões de reais, enquanto no ano cresceu 26,7 por cento, para 860,3 milhões de reais. Isso ajudou a evolução de 17,7 por cento do lucro líquido do quarto trimestre, a 31,7 milhões de reais. No ano, o avanço foi de 5,7 por cento, para 96,9 milhões de reais.

A geração de caixa medida pelo lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de 43,8 milhões de reais nos últimos três meses de 2012, alta de 32,1 por cento na comparação anual. No fechado de 2012, o avanço foi de 15,3 por cento, para 135,7 milhões.

No ano passado, a Arezzo&Co investiu 57,4 milhões de reais. O diretor de relações com investidores não deu informações precisas sobre o aporte previsto para 2013, mas afirmou que o valor não deve ser tão grande quanto em 2012, dado que o número de abertura de lojas é menor.

(Por Juliana Schincariol)