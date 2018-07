Lucro da Arteris recua 14% no 2o tri, a R$91,9 mi A empresa de concessões rodoviárias Arteris informou nesta quinta-feira que seu lucro líquido no segundo trimestre caiu 14 por cento na comparação anual, para 91,9 milhões de reais, apesar do aumento de quase 20 por cento na receita operacional.