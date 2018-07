Lucro da Cargill recua 28% no trimestre A Cargill , uma das maiores tradings de commodities do mundo, registrou queda de 28 por cento no lucro trimestral devido a perdas em negócios no mercado de energia elétrica nos Estados Unidos e à rejeição de carregamentos de milho norte-americano pela China, informou a empresa nesta terça-feira.