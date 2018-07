Lucro da Cielo cai 6,3% no 3o trimestre, com custos maiores

A maior empresa de meios de pagamentos eletrônicos do país informou pela manhã que seu lucro líquido de julho a setembro somou 457,6 milhões de reais, uma queda de 6,3 por cento em relação ao mesmo período de 2010.

Já o lucro operacional, medido pelo Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação, em inglês) somou 586,5 milhões de reais, recuo de 10,4 por cento na comparação anual. A margem Ebitda cedeu 8 pontos percentuais, para 55,5 por cento.

A Cielo teve receita operacional líquida de 1,056 bilhão de reais no trimestre, montante 2,4 por cento superior ao apurado entre julho e setembro do ano anterior.

O faturamento com aluguel cobrado dos lojistas por equipamentos (POS), de 272,3 milhões de reais, caiu 7,9 por cento na comparação anual, embora tenha crescido 2,7 por cento ante o trimestre imediatamente anterior. E as receitas com antecipação de recebíveis, de 159,9 milhões de reais, avançaram 41,2 por cento ante o terceiro trimestre de 2010.

No entanto, seus custos dos serviços prestados cresceram 15,3 por cento no ano a ano, para 365,6 milhões de reais. Além disso, as despesas operacionais dispararam 52,3 por cento, para 165,8 milhões de reais, em meio a novas contratações de pessoal e gastos maiores com marketing.

A empresa disse ter fechado o período com participação de mercado de 57,9 por cento.