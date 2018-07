Lucro da Cielo recua 6,3% no 3o tri, para R$457,6 mi

De julho a setembro, o lucro operacional da companhia de meios de pagamento eletrônicos, medido pelo Ebitda, somou 586,5 milhões de reais, recuo de 10,4 por cento na comparação anual. A margem Ebitda cedeu 8 pontos percentuais, para 55,5 por cento.

No relatório enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informou também que o volume financeiro de transações com cartões de crédito somou 50,368 bilhões de reais no trimestre, aumento anual de 21,2 por cento.

Já os pagamentos com cartões de débito que usaram a rede da Cielo totalizaram 29,4 bilhões de reais, alta de 14,4 por cento ante o terceiro quarto de 2010.

A empresa disse ter fechado o período com participação de mercado de 57,9 por cento.

A Cielo teve receita operacional líquida de 1,056 bilhão de reais no trimestre, montante 2,4 por cento superior ao apurado entre julho e setembro do ano anterior.

(Reportagem de Aluísio Alves; Edição de Vivian Pereira)