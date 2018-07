Lucro da CVS Caremark sobe no trimestre

A CVS, que opera a segunda maior rede de drogarias dos Estados Unidos e uma das principais empresas de gestão de benefícios de farmácia, teve lucro de 1,13 bilhão de dólares no primeiro trimestre, ou 0,95 dólar por ação, aumento ante os 954 milhões de dólares, ou 0,77 dólar por ação, divulgados um ano antes.

A receita no trimestre encerrado em 31 de março subiu 6,3 por cento, para 32,69 bilhões de dólares. As vendas de mercadorias em geral em lojas abertas há pelo menos um ano caíram 3,8 por cento, com condições climáticas impedindo consumidores de comprar.

(Por Phil Wahba em New York)