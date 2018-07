Lucro da Dasa cai 52,6% no 3o tri, para R$26,8 mi

A receita líquida caiu 1,9 por cento, na mesma base de comparação, para 588,4 milhões de reais nos três meses até setembro, enquanto o custo dos serviços prestados aumentou 8,4 por cento, para 404,8 milhões de reais.

No período, as despesas operacionais aumentaram 5,3 por cento, para 117,8 milhões de reais. As despesas administrativas e gerais cresceram 8,5 por cento, a 101,6 milhões de reais.

O Ebitda (sigla em inglês para lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) foi de 108,5 milhões de reais no período, um recuo de 25,4 por cento contra um ano antes.

Segundo a empresa, o indicador sofreu o impacto de "reformas de unidades e transferência da central de atendimento (...), além da negociação pontual de recebíveis".

A dívida líquida da Dasa estava em 943,9 milhões de reais no fim de setembro, ante 824,1 milhões de reais um ano antes.

Os investimentos no terceiro trimestre totalizaram 55,8 milhões de reais, queda de 11,2 por cento sobre o mesmo período de 2011.

(Por Juliana Schincariol)