Lucro da Estácio salta 84,2% no 2o tri; adquire faculdade em Manaus

A rede de ensino privado lucrou 86 milhões de reais no segundo trimestre, frente a 46,7 milhões de reais no mesmo período do ano anterior. A média das estimativas de analistas obtidas pela Reuters pontava lucro de 87,5 milhões de reais.

"Além de comprovar o ritmo da expansão que verificamos no primeiro trimestre do ano (...), fechamos mais esse ciclo animados não só com os resultados operacionais que estamos colhendo, mas também com as boas perspectivas que se anunciam para os próximos ciclos", disse a empresa em seu relatório de resultados.

Segundo a Estácio, o processo de captação do segundo semestre "segue a pleno vapor" e há "bons sinais" para o crescimento do número de novas matrículas.

No período, a base de alunos de graduação presencial cresceu 17 por cento, enquanto a de ensino à distância (EAD) subiu 23 por cento, levando a um avanço da base de alunos total de 22 por cento na comparação ano a ano, totalizando 383 mil estudantes.

Somado ao início da operação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e ao crescimento da mensalidade média consolidada - com avanço de 11,8 por cento no presencial, a 595,9 reais e recuo de 2,3 por cento no EAD, a 194,4 reais -, a receita líquida da Estácio cresceu 32,8 por cento ano a ano, a 589,1 milhões de reais.

A taxa de evasão subiu de 7,3 por cento para 8,3 por cento ano contra ano. Isso é explicado pela crescente participação de alunos mais recentes, que apresentam maior tendência à evasão, no mix total, segundo a companhia.

"Esse aumento também indica que não temos colocado o devido foco nesse indicador tão importante, deixando para dedicar mais atenção para o que acontece no final de cada período", disse a empresa.

O Ebitda (sigla em inglês para lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) subiu 59,2 por cento na mesma base de comparação, a 106 milhões de reais.

ENTRADA NO AMAZONAS

A empresa também divulgou nesta quinta-feira a aquisição da Faculdade Litaratus por 48 milhões de reais, que possui duas unidades em Manaus (AM).

Com isso, a Estácio aumenta a sua presença no território nacional, com operação em 21 Estados e no Distrito Federal.

A Literatus tem 22 cursos de graduação, 25 pós-graduação e 4.800 alunos matriculados, de um total de vagas de 14.170.

Esta é a segunda aquisição anunciada pela Estácio em 2014. No mês passado, a instituição comprou o IESAM, em Belém.

O presidente-exeuctivo da Estácio, Rogério Melzi, disse à Reuters em julho que a empresa deveria fazer de duas a três aquisições de pequeno ou médio porte até o final deste ano e espera obter os primeiros resultados da integração com a Uniseb já no segundo semestre.

A compra da Uniseb, a maior aquisição da Estácio para competir com a empresa criada pela fusão de Kroton e Anhanguera, foi aprovada em maio pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) com restrições.

(Por Juliana Schincariol; Edição de Luciana Bruno)