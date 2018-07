Lucro da Gerdau despenca 67%, empresa revê investimento A maior produtora de aços longos das Américas, a Gerdau, anunciou nesta quinta-feira uma queda de 67,1 por cento no lucro líquido do quarto trimestre em relação ao mesmo período de 2007, impactada pela queda nas vendas, ajuste do valor dos estoques e o efeito da valorização cambial sobre as dívidas da empresa. A companhia anunciou uma redução no valor de seu plano de investimentos 2008-2010, bem como uma ampliação do prazo de execução destes investimentos. O valor do plano caiu para 5 bilhões de dólares, ante o valor inicial de 6,4 bilhões de dólares. A mudança no valor reflete, segundo a empresa, um ajuste à desvalorização do real, não representando cancelamento de projetos. Desse total, a empresa investiu no ano passado 1,4 bilhão de dólares. O volume restante, de 3,6 bilhões de dólares, será investido nos próximos cinco anos. O grupo siderúrgico fechou o quarto trimestre com lucro de 311 milhões de reais ante 951,1 milhões de reais um ano antes. No ano, o lucro somou 4,95 bilhões de reais, crescimento sobre os 4,3 bilhões de reais de 2007. As ações da Gerdau negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) subiam 1,22 por cento, para 14,88 reais, por volta das 11h52. Seis analistas consultados pela Reuters, esperavam, em média, lucro líquido de 92,2 milhões de reais no quarto trimestre e geração de caixa medida pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 1,6 bilhão de reais. A empresa teve Ebitda no ano de 10,02 bilhões de reais, um aumento frente aos 6,24 bilhões de reais registrados em 2007. A margem no ano passado foi de 23,9 por cento, contra 20,4 por cento em 2007. No trimestre passado, a geração de caixa operacional foi de 1,5 bilhão de reais, caindo 9,6 por cento sobre o mesmo período de 2007. A Gerdau Ameristeel, unidade norte-americana da empresa, fechou o últimos trimestre de 2008 com prejuízo de 1,3 bilhão de dólares, impactada por perda contábil de 1,2 bilhão de dólares. (Reportagem de Alberto Alerigi Jr.)