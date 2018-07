Lucro da HTC despenca e fica abaixo do esperado

O lucro caiu no mesmo dia em que a arquirrival Samsung Electronics registrou um lucro recorde no segundo trimestre, ajudada por vendas do smartphone Galaxy, indicando o tamanho do desafio que a HTC enfrenta em sua busca para retomar mercado.

A HTC aposta que sua nova série de aparelhos One reconquiste participação de mercado perdida para Samsung e Apple. A HTC, cujas vendas cresceram em quatro vezes desde 2010, foi atingida na segunda metade do ano passado pela popularidade dos modelos iPhone e Galaxy.

No trimestre de abril a junho, o lucro líquido da HTC foi de 7,4 bilhão de dólares taiuaneses (247,7 milhões de dólares), informou a empresa. O resultado representou uma queda perante os 17,52 bilhões de dólares de Taiwan obtidos no mesmo período do ano passado, mas alta frente aos 4,47 bilhões do primeiro trimestre.

A expectativa do mercado para o lucro da empresa era de 8,25 bilhões de dólares taiuaneses, segundo pesquisa da Thomson Reuters I/B/E/S com 21 analistas.

A receita do segundo trimestre foi de 91 bilhões de dólares de Taiwan, alta se comparada aos 67,8 bilhões no trimestre anterior.

Separadamente, a HTC também informou nesta sexta-feira que as vendas consolidadas de junho somaram 30 bilhões de dólares taiuaneses, queda de 33,4 por cento sobre o mesmo mês do ano passado e estável sobre maio.