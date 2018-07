Lucro da JSL dispara e chega a R$29,7 mi no 1o tri

Se considerada a Simpar Concessionárias, incorporada pela companhia em fevereiro deste ano, o lucro líquido da JSL totaliza 27,6 milhões de reais.

O Ebitda -sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização- recorrente foi de 150,7 milhões de reais, avanço de 76,4 por cento na comparação anual. O resultado seria de 151,5 milhões de reais se considerada a Simpar.

Já a receita líquida da companhia cresceu 38,3 por cento no primeiro trimestre ante os mesmos meses do ano passado, chegando a 689,7 milhões de reais. Com a Simpar, a receita líquida totaliza 870,3 milhões de reais.

"Além da influência da maior participação de Gestão e Terceirização no mix de negócios, a melhora dos resultados também deveu-se à redução no custo com peças e manutenção, derivado da redução da idade média da frota e da aquisição de novos ativos para as novas operações", afirmou a JSL, em comunicado.

(Por Carolina Marcondes)