Lucro da Lenovo bate previsão; desaceleração chinesa preocupa

A empresa divulgou que o lucro de abril a do primeiro trimestre fiscal chegou a 141,4 milhões de dólares, um salto de 30 por cento ante os 108,8 milhões de dólares registrados um ano antes.

O crescimento do lucro da rede foi o mais lento desde o terceiro trimestre do ano fiscal 2010/2011, quando o ritmo foi de cerca de 25 por cento, com base em dados anunciados anteriormente, devido à demanda menor em alguns mercados emergentes e na América do Norte.

Mas o resultado foi melhor do que a previsão média de 131,2 milhões de dólares em uma pesquisa com 10 analistas feita pela Thomson Reuters I/B/E/S.

A fabricante do ThinkPad, que está perto de ultrapassar a Hewlett Packard na primeira posição de PCs, deu um salto no setor global de computadores devido à política agressiva de preços, aquisições no exterior e um mercado interno em crescimento.

Estes rápidos ganhos de participação no mercado, porém, vieram às custas de margens, com os lucros crescendo em um ritmo lento por mais de um ano.

