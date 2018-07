Lucro da LG Display no 4º trimestre cai pela metade

A LG Display, como a Samsung Display da rival Samsung Electronics, tem investido recursos em tecnologias de próxima geração para convencer consumidores a trocar seus televisores com telas de cristal líquido.

As TVs de LCD suplantaram rapidamente suas ancestrais mais pesadas nas economias desenvolvidas, portanto as vendas atingiram um platô. As vendas em economias emergentes como a China são principalmente de modelos baratos. Como resultado, a indústria de televisores hoje vale 96 bilhões de dólares ante 120 bilhões de dólares em 2010, segundo analistas.

Isso tem tornado difícil para que a LG Display e outras fabricantes de telas aumentem seus preços, afetando os lucros. Telas de TV são uma grande fonte de receita devido aos seus tamanhos maiores.

O lucro operacional na LG Display, a maior fabricante do mundo de LCD, caiu 56 por cento no ano no período de outubro a dezembro para 257 bilhões de wons (241 milhões de dólares). Isso comparado a uma estimativa média de 238 bilhões de wons entre 31 analistas pesquisados pela Thomson Reuters I/B/E/S.

A empresa disse que espera que as vendas de LCD caiam cerca de 10 a 15 por cento no primeiro trimestre, e que a queda de preços pode se suavizar.

(Por Miyoung Kim)