Lucro da LG Display sofre com desaceleração de encomendas da Apple A LG Display registrou seu menor lucro desde saiu do vermelho no segundo trimestre do ano passado, após a demanda por telas do iPhone e do iPad, da Apple, terem desacelerado em meio a preocupações de que a companhia norte-americana esteja perdendo o brilho no mercado de dispositivos móveis.