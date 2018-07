Lucro da Localiza cresce 22,1% no 1o tri, a R$88,8 mi

O avanço de 3,4 por cento do Ebitda (sigla em inglês para lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização), para 217,2 milhões de reais no período, também contribuiu para a melhora na última linha do resultado da Localiza.

As despesas financeiras da companhia foram de 23 milhões de reais no primeiro trimestre, ante 43,6 milhões de reais um ano antes. O recuo se deu, segundo a Localiza, pelas taxas de juros mais baixas e a redução de sua dívida líquida.

A receita líquida total cresceu 2,4 por cento no período, a 793,3 milhões de reais.

A receita da divisão de aluguel de carros cresceu para 283,2 milhões de reais, um avanço de 5,7 por cento. O Ebitda desta divisão caiu 10,2 por cento no período, 100,9 milhões de reais, com a margem passando para 35,6 por cento, recuo de 6,4 pontos percentuais ante 2012, impactado sobretudo pelo aumento de custos.

"A Administração está atuando fortemente no controle de custos e ganhos de produtividade de forma a manter a rentabilidade em patamares similares aos apresentados em 2012", disse a Localiza.

Os custos com aluguel cresceram 17,7 por cento entre janeiro e março na comparação com o mesmo período do ano anterior.

A empresa também afirmou que a manteve o ritmo de compras de novos carros para a divisão de aluguéis para compensar o atraso das entregas no final de 2012, em razão do aumento da demanda por carros novos após redução do IPI. Assim, a frota foi reduzida em 585 carros no primeiro trimestre em comparação aos 4.562 automóveis reduzidos um ano antes.

