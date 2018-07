Lucro da Lojas Americanas cai 13% no trimestre

O resultado também foi influenciado por calendário. Enquanto em 2011 a Páscoa caiu em 24 de abril, neste ano o feriado ocorreu dia 8 de abril, concentrando as vendas do período no primeiro trimestre.

A companhia obteve receita líquida de vendas e serviços de 2,566 bilhões de reais, alta de 5,3 por cento sobre igual período de 2011. Enquanto isso, o custo de mercadorias vendidas e serviços prestados cresceu 5 por cento, a 1,796 bilhão de reais.

O resultado financeiro líquido da rede de varejo apresentou alta de 11 por cento nas despesas, a 190,6 milhões de reais.

Enquanto isso, a companhia apurou uma geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 311 milhões de reais, ligeiro aumento de 3,7 por cento na comparação anual. No período, a margem ficou praticamente estável, em 12,1 por cento.

(Por Alberto Alerigi Jr.)