Lucro da Microsoft cai; mercado aguarda atualização do Office

O lucro na maior desenvolvedora de softwares do mundo caiu para 6,4 bilhões de dólares, ou 0,76 dólar por ação, no segundo trimestre fiscal, frente a 6,6 bilhões de dólares, ou 0,78 dólar por ação, no mesmo período no ano anterior.

Wall Street esperava lucro de 0,75 dólar por ação, em média, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

As vendas cresceram 3 por cento para 21,5 bilhões de dólares, disse a Microsoft nesta quinta-feira, em linha com estimativas de analistas.

Com perda de uma parcela deferida da receita devido a atualizações com desconto para novos softwares, a receita com o Office caiu por volta de 10 por cento para 5,7 bilhões de dólares, o que não é incomum antes de um novo lançamento, agendado para a próxima semana.

As vendas do Windows, que incluíram também receita deferida com o lançamento do Windows 8 em outubro passado, cresceram 24 por cento para 5,9 bilhões de dólares.

A Microsoft disse ter vendido mais de 60 milhões de licenças desde o lançamento, um início sólido mas não espetacular para seu mais recente sistema operacional.

O papel da Microsoft caiu levemente no after-market.

(Reportagem de Bill Rigby)