Lucro da Monsanto supera previsões no 3o tri

As ações subiram mais de 3 por cento depois de a empresa declarar que as vendas de sementes de milho e biotecnologia subiram 35 por cento no terceiro trimestre, que terminou em 31 de maio, enquanto que as vendas de sementes de soja aumentaram cerca de 15 por cento.

A empresa obteve receita total de 4,2 bilhões de dólares no período.

A Monsanto informou um lucro de 1,63 dólar por ação no terceiro trimestre em bases que excluem itens extraordinários, valor superior às estimativas dos analistas de 1,60 dólares, e acima do ganho de 1,28 dólar obtido no mesmo período do ano anterior.

A empresa, a maior produtora mundial de sementes e desenvolvedora de grãos geneticamente modificados como milho, soja e outras culturas, beneficiou-se com um aumento da área de plantio de milho nos EUA nessa primavera, enquanto produtores se apressavavam a atender a forte demanda mundial.

Os produtores norte-americanos semearam cerca de 96 milhões de acres de milho nesta primavera, a maior área em 75 anos, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).

A longo prazo, o crescimento populacional mundial deve proporcionar uma oportunidade de crescimeno rápido para os negócios de sementes agrícolas e biotecnologia da Monsanto, afirmou Hugh Grant, o presidente executivo da empresa.

Os esforços da emresa de criar sementes que se desenvolvem melhor frente a condições adversas, e o trabalho conduzido sobre culturas tolerantes a herbicidas e resistentes a insetos ajudam a posicionar bem a Monsanto, à medida que cresce a demanda por alimentos, ração animal e etanol, declarou.

"Os fundamentos que direcionam o mercado agrícola são efetivos e eles estão fortes", disse Grant. "Isso cria oportunidades por muito, muito tempo."

