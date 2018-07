Lucro da Natura recua 17,7% no 1o tri, a R$124,6 mi

Analistas esperavam lucro líquido de 132,2 milhões de reais, de acordo com a média das previsões obtidas pela Reuters.

A receita líquida consolidada da Natura no período cresceu 5,9 por cento ano a ano, a 1,35 bilhão de reais. Considerando apenas as operações no Brasil, o avanço foi de 2,1 por cento, com a receita chegando 1,16 bilhão de reais.

"No Brasil, o crescimento aquém das expectativas foi consequência da baixa atratividade da campanha promocional no início do ano, além de um período de férias excepcionalmente mais longo, dada a proximidade do Carnaval ao mês de janeiro", disse a Natura em seu release de resultados, divulgado nesta quarta-feira.

O Ebitda (sigla em inglês para lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) alcançou 262,1 milhões de reais entre janeiro e março, recuo de 3,7 por cento em relação ao primeiro trimestre de 2012.

(Por Juliana Schincariol)