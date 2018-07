Lucro da Natura sobe 17,7% no 3o tri, a R$237,3 milhões

A geração de caixa medida pelo Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação) de julho a setembro foi de 385 milhões de reais, alta de 15,5 por cento na comparação anual.

A previsão média de analistas era de lucro de 216,1 milhões de reais e Ebitda de 372,6 milhões de reais, segundo pesquisa Reuters.

A receita líquida consolidada da fabricante de cosméticos foi de 1,6 bilhão de reais no período, um crescimento de 14,8 por cento comparados com o resultado do terceiro trimestre de 2011.

As operações do Brasil geraram uma receita 11,4 por cento maior no trimestre, de 1,4 bilhão de reais. Já as operações internacionais tiveram um aumento de 24,1 por cento, para 194,8 milhões de reais, beneficiadas por um efeito cambial favorável no período, alcançando 12,3 por cento da receita líquida consolidada, uma marca histórica para a empresa.

No acumulado do ano, o lucro da Natura cresceu 11,8 por cento, para 603,9 milhões de reais ante o mesmo período de 2011, enquanto o Ebtida subiu 13,4 por cento, a 1,05 bilhão de reais. No acumulado do ano, a receita líquida subiu 14 por cento, para 4,5 bilhões de reais.

(Por Juliana Schincariol)