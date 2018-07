Lucro da News Corp supera projeções por força em TV a cabo

As ações da companhia tiveram alta de 2,4 por cento no after-market.

A gigante da mídia que controla o canal de televisão Fox e o The Wall Street Journal registrou lucro ajustado de 0,43 dólar por ação no trimestre que terminou em setembro. Analistas previam em média 0,37 dólar por ação, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

A receita no período foi de 8,1 bilhões de dólares, aumento de 2 por cento frente ao ano anterior.

A News Corp informou que registrou encargo de 67 milhões de dólares no trimestre por custos relacionados a investigações ainda em andamento sobre um escândalo de escutas telefônicas no tabloide britânico News of the World, que a empresa fechou.

Em suas redes de televisão a cabo, o lucro operacional cresceu 23 por cento para 953 milhões de dólares, impulsionado pelo crescimento em canais regionais de esportes, o canal FX e a Fox News.

(Reportagem de Lisa Richwine)