Lucro da Petrobras cresce 32% no 2o tri, para R$10,9 bi

O Ebtida (ganho antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) ficou em 16,14 bilhões de reais, contra 15,93 bilhões há um ano, informou a petroleira nesta segunda-feira.

A receita total das vendas da estatal subiu 12 por cento no segundo trimestre ante o primeiro, para 61,47 bilhões de reais, com a colaboração do maior valor do petróleo exportado.

Isso foi refletido no resultado da área de Exploração e Produção, que ficou quase 3 bilhões de reais acima do verificado há um ano.

Por outro lado, o setor de Abastecimento registrou perda de 2,28 bilhões de reais, ante perda de 108 milhões de reais no ano passado, já que a companhia está importando derivados como gasolina e diesel a preços mais elevados no exterior com o objetivo de atender a demanda no mercado brasileiro.

"Houve substituição do etanol pela gasolina. Esse é um fator que leva a maior consumo de derivados (de petróleo) no país", afirmou o diretor financeiro Almir Barbassa, na apresentação dos dados no Rio de Janeiro.

(Reportagem de Denise Luna)