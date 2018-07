Lucro da Petrobras recua 30% no 1º tri; prejuízo com Abastecimento cresce O lucro líquido da Petrobras somou 5,393 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2014, queda de 30 por cento na comparação com o mesmo período de 2013, devido a uma provisão bilionária para o programa de demissão voluntária e em meio a uma ligeira queda na produção.