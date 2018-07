Lucro da Petrobras sobe para R$8,3 bi no 2o trimestre

Os ganhos antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda) ficaram em 15,9 bilhões de reais, contra 17,6 bilhões um ano antes.

O lucro da empresa ficou acima da estimativa do mercado, que previa em média um ganho líquido de 7,7 bilhões de reais.

O diretor financeiro da companhia, Almir Barbassa, disse a jornalistas que houve um crescimento significativo das vendas de derivados de petróleo e de gás natural no mercado brasileiro, em linha com o crescimento econômico do país, o que colaborou para o aumento do lucro da companhia.

Barbassa também afirmou que a variação cambial menor no período foi positiva para o resultado da companhia.

A Petrobras, no entanto, elevou sua alavancagem para 34 por cento no segundo trimestre, ante 32 por cento no primeiro trimestre e 28 por cento no segundo trimestre de 2009.

Para empresas com grau de investimento, como é o caso da estatal, normalmente se aceita uma alavancagem máxima de 35 por cento.

(Reportagem de Denise Luna)