Lucro da Redecard cresce 47,3% no 3o trimestre A administradora de cartões de crédito Redecard anunciou nesta sexta-feira que seu lucro líquido recorrente no terceiro trimestre cresceu 47,3 por cento em relação ao mesmo período de 2007, puxado por aumento de receita e custos sob controle. A companhia que tem entre seus acionistas os bancos Citibank, Itaú e Unibanco, teve lucro líquido recorrente de 281,8 milhões de reais com receita operacional líquida 27,4 por cento maior, de 652,4 milhões de reais. A geração de caixa ajustada medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) somou 454,4 milhões de reais, crescimento de 41,2 por cento em relação ao terceiro trimestre de 2007. A margem cresceu quase 7 pontos percentuais, passando de 62,8 por cento para 69,7 por cento. A Redecard processou e liquidou 31,3 bilhões de reais em transações com cartões de crédito e débito no terceiro trimestre de 2008, o que representa um crescimento de 23,6 por cento sobre o registrado no mesmo período de 2007. (Reportagem de Alberto Alerigi Jr.)