Lucro da Skyworks, fornecedora da Apple, sobe com aumento da demanda por chips

A Skyworks, cujos chips conectam smartphones e tablets a uma rede de telecomunicações, tem se beneficiado do aumento da demanda de fabricantes de aparelhos móveis, particularmente da Apple.

A Apple vendeu 10 milhões de seus mais novos iPhones no primeiro fim de semana após o lançamento em 19 de setembro, em 10 países. Os novos aparelhos estarão disponíveis em mais de 115 países até o fim do ano.

O mercado de chips de radiofrequência está crescendo, enquanto as operadoras de telecomunicações migram do 3G para o 4G. Smartphones equipados com 4G necessitam de mais chips de radiofrequência do que aqueles equipados com 3G.

A Skyworks, cujos clientes também incluem a Samsung Electronics, estimou um lucro ajustado de 1,08 dólar por ação e receitas de 718 milhões de dólares no trimestre encerrado em setembro -- a companhia previu anteriormente ganhos de 1 dólar por ação e receitas de 680 milhões de dólares.

A companhia informou um lucro ajustado de 0,64 dólar por ação e receita de 477 milhões de dólares no mesmo período do ano passado.

A média dos analistas esperava lucro de 1,01 dólar por ação e receitas de 679,4 milhões de dólares, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

(Por Abhirup Roy)

