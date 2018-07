Lucro da SulAmérica salta 19,2% no 4o tri, para R$260 mi

O resultado se deu pelo melhor desempenho nas vendas e controle da sinistralidade em todos os segmentos, disse a companhia em seu relatório de resultados.

O desempenho do resultado financeiro também contribuiu para o avanço do indicador, mesmo com o recuo de 14,1 por cento no trimestre na comparação anual, a 158,3 milhões de reais.

No ano, o lucro avançou 7,8 por cento, a 483,2 milhões de reais. "A empresa ‘performou' muito bem. A receita da SulAmérica cresceu 12 por cento de modo geral", disse à Reuters o presidente da seguradora, Thomaz Cabral de Menezes, citando o crescimento de 12,5 dos prêmios de seguros em 2012, a 10,6 bilhões de reais.

Segundo a SulAmérica, a rentabilidade acumulada das aplicações dos ativos não vinculados às operações de previdência e VGBL (Vida Gerador Benefício Livre) superou a taxa de referência, atingindo 125,8 por cento do CDI no trimestre e de 114,1 por cento do CDI em 2012.

O saldo das aplicações destes ativos aumentou 5,6 por cento totalizando 5,1 bilhões de reais.

O resultado da área de gestão de ativos cresceu 110 por cento no trimestre, impulsionado, segundo a companhia, pelo aumento da captação de recursos e maior "taxa de performance".

Para 2013, Menezes espera que a Sul América tenha crescimento em linha com o mercado. "Este é um ano de escolhas, estabelecimento de prioridades, melhoria de eficácia e eficiência operacional. É um ano em que, de fato, você tem que escolher onde quer crescer com rentabilidade", afirmou.

Segundo o executivo, a empresa vai priorizar áreas em que possui "boa vantagem competitiva", como benefícios --que incluem saúde, odontológico, vida e previdência--, e outros segmentos, como carros e condomínios.

(Por Juliana Schincariol)