Lucro da Tegma cresce 5% no 3o tri, a R$30,3 mi

Em termos ajustados, que desconsideram efeitos de despesas não recorrentes, o lucro foi levemente superior, a 31,6 milhões de reais, alta de 9,4 por cento na comparação anual.

A receita líquida cresceu 24,9 por cento em 12 meses, para 496,6 milhões de reais no terceiro trimestre, ajudada pelo avanço das operações de logística automotiva e de bens de consumo.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado do período foi de 58,4 milhões de reais, alta de 5,7 por cento sobre um ano antes.

Apesar das incertezas no ambiente macroeconômico geradas principalmente do cenário internacional, "continuamos confiantes em relação aos fundamentos da economia brasileira e nas oportunidades oriundas do aumento da terceirização de serviços logísticos e da demanda por soluções logísticas complexas", disse a Tegma no balanço.

"Para tanto continuaremos investindo no crescimento e na diversificação das nossas operações", complementou a empresa.

No balanço, a Tegma informa que iniciou em setembro o transporte dos novos modelos de veículos da Hyundai (HB20) e da Toyota (Etios), produzidos em novas fábricas no Estado de São Paulo. Os veículos serão transportados para cerca de 100 concessionárias do país.

A companhia registrou um aumento de 29,7 por cento no custo dos serviços prestados no terceiro trimestre sobre o mesmo período do ano passado, para 427,6 milhões de reais. Já as despesas operacionais cresceram 7,8 por cento, a 20 milhões de reais.

A Tegma encerrou o trimestre passado com caixa de 80,5 milhões de reais e endividamento bruto de 293,6 milhões de reais.

(Por Sérgio Spagnuolo)