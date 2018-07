Lucro da Telefônica Brasil cai 30% no 3o tri A Telefônica Brasil sofreu queda de 30 por cento no lucro líquido do terceiro trimestre na comparação anual, desempenho abaixo do esperado pela média do mercado e que foi atribuído pela empresa a uma base de comparação maior no mesmo intervalo de 2011, quando o grupo foi beneficiado por ganho não recorrente.