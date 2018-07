Lucro da Telefônica Brasil cai 5,6% no 2o trimestre

A companhia, que vende serviços de telefonia fixa e celular, banda larga e TV por assinatura, obteve lucro líquido de 1,085 bilhão de reais, queda de 5,6 por cento sobre o mesmo período do ano passado. Analistas consultados pela Reuters, esperavam, em média, ganho de 1,127 bilhão de reais.

O grupo registrou uma geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) 1 por cento maior no período, a 3,093 bilhões de reais, com margem praticamente estável passando de 37,1 para 37,5 por cento. A expectativa do mercado era de um Ebitda de 2,827 bilhões de reais.

A receita líquida da telefonia fixa recuou 11,7 por cento no período, para 3,115 bilhões de reais, enquanto o faturamento com serviços celulares subiu 10,9 por cento, a 4,96 bilhões de reais.

No total, a receita operacional líquida do grupo recuou 0,2 por cento na comparação anual, a 8,243 bilhões de reais, com custos operacionais caindo 0,9 por cento, para 5,150 bilhões.

No segmento móvel, a operadora registrou uma queda de 52,9 por cento nas adições líquidas, para 936 mil no segundo trimestre, confirmando expectativas do mercado de desaceleração da telefonia celular em um momento de pressão sobre as empresas do setor marcada por aumento da competição, queda de tarifas de interconexão e condições econômicas mais fracas do país.

Enquanto isso, a Telefônica apurou uma queda de 7 por cento na receita média por usuário (arpu) da telefonia celular, para 21,9 reais, no segundo trimestre.

(Por Alberto Alerigi Jr.)