Lucro da TIM sobe 22% e vem dentro do previsto; empresa vê cenário desafiador O lucro da TIM Participações subiu quase 22 por cento de janeiro a março na comparação anual, graças a melhoras operacionais. A segunda maior operadora móvel do Brasil indicou que espera cenário desafiador nos próximos trimestres, diante da intensa competição no setor.