Lucro da Vale atinge recorde de R$ 30 bilhões em 2010 A mineradora Vale registrou em 2010 o maior lucro da sua história após ganhos no quarto trimestre de 10 bilhões de reais, comparados aos 2,7 bilhões de reais registrados no mesmo período em 2009. O elevado preço do minério de ferro e a demanda da China foram os principais destaques do resultado.