Lucro da Vale despenca 81,5% no 2o trimestre, para R$1,46 bi A Vale anunciou nesta quarta-feira que seu lucro líquido pelas regras contábeis brasileiras caiu para 1,46 bilhão de reais no segundo trimestre, contra lucro de 7,9 bilhões de reais obtidos no segundo trimestre de 2008, uma redução de 81,5 por cento.