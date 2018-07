Lucro da Vale quase triplica e atinge recorde de R$ 12,4 bi

A Vale, maior produtora de minério de ferro do mundo, registrou lucro de R$ 12,43 bilhões no terceiro trimestre de 2008, alta de 166,9% em relação ao lucro de R$ 4,65 bilhões obtido há um ano. O lucro antes de impostos, juros, amortizações e depreciações, conhecido pela sigla em inglês Ebitda, subiu para R$ 11,35 bilhões de julho a setembro, contra R$ 8 bilhões no mesmo período do ano passado. A receita operacional bruta registrou um novo recorde, somando R$ 21,387 bilhões, superando em 13,3% o recorde anterior registrado no segundo trimestre do ano, de R$ 18,884 bilhões, e ficou 33,4% acima dos R$ 16,037 bilhões apurados no terceiro trimestre do ano passado. A receita líquida somou R$ 20,698 bilhões, com evolução de 32%. O lucro bruto foi de R$ 12,056 bilhões, com aumento de 44%. O lucro operacional cresceu 92% e somou R$ 12,460 bilhões.