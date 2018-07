Lucro da Vale recua no 1º tri com queda no preço do minério

O preço médio de minério de ferro da Vale no período foi de 90,52 dólares por tonelada, queda de 18,9 por cento ante os 111,69 dólares/t no mesmo período de 2013, num cenário de aumento na oferta das grande mineradoras globais e preocupações com a perspectiva econômica da China, maior importadora mundial da commodity.

Além disso, Vale reportou preço de venda do minério de ferro menor que o esperado.

"O principal fator negativo foi o preço realizado de minério de 91 dólares/t (equivalente a 81 dólares/t FOB Brasil ante 120 dólares/t no mercado à vista na China). Isso ficou 10 dólares abaixo da nossa expectativa", afirmou o Citi em relatório nesta manhã, acrescentando que os resultados operacionais vieram em grande parte em linha com o esperado, com uma boa performance na geração de caixa.

O banco UBS também disse que a Vale "supreendentemente" reportou preços de vendas de minério de ferro de 90,5 dólares por tonelada.

O lucro veio ligeiramente abaixo dos 2,59 bilhões de dólares previstos por analistas consultados pela Reuters.

As ações preferenciais da companhia operavam em queda de 0,79 por cento, enquanto o Ibovespa recuava 0,26 por cento às 12h45.

A Vale explicou que houve impacto negativo de 9,5 dólares/t decorrentes de ajustes do preço provisório para vendas baseadas no preço spot.

"Os preços provisionados no final de dezembro de 2013 tiveram que ser ajustados para baixo durante o 1T14, já que os preços realizados do minério de ferro na data da entrega foram menores que o preço provisionado originalmente no final do ano", disse a companhia, ressaltando que houve um efeito contrário no trimestre anterior, quando as cotações subiram em relação ao preço provisionado no final de setembro de 2013, impactando positivamente o resultado do quarto trimestre.

Segundo relatório do BTG Pactual, o impacto negativo no último trimestre não havia sido previsto pelo mercado.

Apesar das preocupações com a China, a Vale demonstrou certo otimismo, acreditando que os preços do minério mais baixos deverão tirar do mercado produtores de baixo custo.

"Apesar de um menor dinamismo na China, espera-se que sua demanda seja capaz de absorver a oferta incremental de minério de ferro do mercado transoceânico nos próximos anos com o deslocamento parcial dos produtores marginais de minério de ferro da curva de custo", disse a mineradora no balanço.

Os preços do minério de ferro no mercado à vista chinês voltaram a recuar nesta quarta-feira, fechando o quinto mês consecutivo de perdas e aproximando-se da mínima de um ano e meio registrada no início de março.

A Vale informou que as vendas de minério de ferro no trimestre foram precificadas por meio de três sistemas básicos: 44 por cento baseado em médias trimestrais e mensais e preços spot diários; 41 por cento baseado no preço spot após a data da entrega; e 15 por cento atrelado a preços passados (média de três meses com um mês de defasagem).

OPERACIONAL

Na moeda brasileira, o lucro da mineradora caiu para 5,91 bilhões de reais, contra 6,20 bilhões de reais um ano antes, mas a empresa reverteu o prejuízo de 14,868 bilhões de reais do quarto trimestre, quando o balanço foi afetado pelo pagamento de dívidas bilionárias ao governo.

O Ebitda ajustado, importante indicador operacional, somou 9,571 bilhões de reais, queda de 8 por cento na comparação com os três primeiros meses de 2013 e baixa de 36,8 por cento ante o quarto trimestre.

A receita operacional da Vale totalizou 22,832 bilhões de reais, 24,6 por cento menor que no quatro trimestre de 2013, devido, mas um aumento de pouco mais de 1 bilhão de reais ante o primeiro trimestre de 2013 (21,65 bilhões de reais).

O volume vendido de minério de ferro pela Vale no primeiro trimestre alcançou 57,84 milhões de toneladas, aumento de pouco mais de 2 milhões de toneladas ante o mesmo período de 2013, mas bem abaixo dos 73,56 milhões de toneladas do quatro trimestre, quando as atividades de produção costumam ser mais fortes por questões sazonais.

A receita bruta de vendas de minério de ferro no primeiro trimestre foi 12,336 bilhões de reais, respondendo por mais da metade da receita total da Vale. Considerando a receita com pelotas, de 3,47 bilhões de reais, o produto ganha ainda maior fatia nas vendas da companhia.

O montante obtido com o minério de ferro ficou 35 por cento abaixo do trimestre anterior, dado os menores volumes de venda e preços, mitigado parcialmente pelo efeito da variação cambial.

Houve queda de 0,5 por cento em relação ao primeiro trimestre de 2013, devido à queda dos preços, enquanto que os efeitos da variação cambial e os volumes de venda mitigaram quase que por completo a perda na receita.

PRODUÇÃO CRESCE

A mineradora disse que produziu 71,1 milhões de toneladas de minério de ferro no período, tendo o melhor desempenho para o período de janeiro a março desde 2008, com um clima favorável para as operações.

A produção cresceu 9,6 por cento, com ganhos nos sistemas Norte, Sudeste e Sul na comparação com o primeiro trimestre de 2013, quando a companhia produziu 64,85 milhões de toneladas.

O desempenho também foi influenciado "ramp-ups" dos projetos Planta 2, em Carajás, e Conceição Itabiritos, em Itabira, Minas Gerais, disse a empresa.

Entretanto, a margem operacional do segmento de ferrosos da companhia caiu para 46,1 por cento, ante 56,4 por cento no quarto trimestre e 55,5 um ano antes.