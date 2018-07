Lucro da Vale sobe 136% no 4o trimestre e vai a R$10,4 bi O lucro da mineradora Vale atingiu 10,44 bilhões de reais no quarto trimestre de 2008, ante 4,41 bilhões de reais no mesmo período de 2007, um aumento de 136 por cento, informou a companhia nesta quinta-feira. Mas o resultado ainda ficou longe do recorde que a empresa havia registrado no terceiro trimestre de 2008, de 12,43 bilhões de reais. O lucro, que ficou bem acima da expectativa de analistas, foi impactado positivamente pela variação cambial e por fatores como a redução de custos com a paralisação de unidades menos eficientes, após a brutal queda na demanda por minério e outros metais no final do ano passado. Analistas ouvidos pela Reuters estimavam, em média, um lucro líquido de 5,79 bilhões de reais para o trimestre. O Ebitda (ganho antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) subiu apenas marginalmente, para 6,55 bilhões de reais no último trimestre do ano passado, ante 6,43 bilhões em igual período de 2007. No resultado para todo o ano de 2008, a Vale registrou um lucro líquido de 21,27 bilhões de reais, ante 20 bilhões de reais em 2007. "As variações monetárias e cambiais aumentaram de 2,7 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2008 para 4,28 bilhões no quarto trimestre, principalmente devido à parcela do caixa mantido em dólares americanos", disse a companhia no relatório. O lucro operacional no período, no entanto, subiu bem menos ante igual trimestre do ano passado, para 5,21 bilhões de reais, e caiu fortemente ante os 10,11 bilhões do terceiro trimestre do ano passado. Segundo a Vale, isso ocorreu "em consequência de menores preços e volumes embarcados". VENDAS A Vale informou que nos últimos três meses do ano passado as vendas de minério de ferro sentiram a forte retração global e somaram apenas 46,47 milhões de toneladas, enquanto as de pelotas atingiram 8,75 milhões de toneladas, com quedas de 37,7 por cento e 26,8 por cento, respectivamente, na comparação com o terceiro trimestre de 2008. No quarto trimestre de 2007, as vendas de minério de ferro haviam atingido 66,3 milhões de toneladas. Mas para o ano todo o resultado ainda foi positivo, já que o ritmo antes da queda brutal na demanda, a partir de setembro, era muito forte. Segundo a companhia, os volumes vendidos de minério e pelotas em todo 2008 somaram 295,14 milhões de toneladas, ante 291,49 milhões em 2007. "Em 2008, a Vale vendeu o maior volume de minério de ferro de sua história, 253,59 milhões de toneladas, superando marginalmente as vendas de 250,673 milhões em 2007", informou a empresa. A receita com o minério no ano passado subiu fortemente, resultado do expressivo aumento dos preços de cerca de 70 por cento no início do ano passado. A empresa faturou com minério 31,11 bilhões de reais em 2008, aumento de 9,04 bilhões em relação a 2007. "O reajuste no preço do minério de ferro contribuiu para aumentar a receita em 10,66 bilhões de reais e o maior volume vendido contribuiu com 257 milhões de reais", informou a Vale, acrescentando que a apreciação do real frente ao dólar afetou positivamente a receita em 1,87 bilhão de reais.