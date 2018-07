Lucro do Baidu no 2o trimestre cresce 70%

A ação do Baidu, que atingiu sua mínima em 18 meses na semana passada por conta de preocupações de que uma economia chinesa enfraquecida poderia prejudicar seus grandes clientes, teve alta de 7,2 por cento no after-market.

A empresa disse que as vendas no terceiro trimestre estarão na faixa de 983 milhões de dólares a 1,009 bilhão de dólares.

O Baidu registrou receita de 858,8 milhões de dólares no segundo trimestre, pouco acima da média de sua própria estimativa.

O lucro líquido do Baidu nos três meses até 30 de junho avançou 69,9 por cento para 436 milhões de dólares, ou 1,24 dólar por American Depositary Share (ADS).

O Baidu, maior ferramenta de busca chinesa, está expandindo agressivamente no setor de celulares para aproveitar o crescimento explosivo em buscas via celular. Em maio, a empresa lançou um smartphone barato em parceria com a Foxconn, Sichang Changhong e China Unicom.

A ação do Baidu avançou para 114,80 dólares no after-market após fechar a 107,10 dólares no Nasdaq. O papel uma das preferidas de fundos de longo prazo e hedge funds, acumulou perdas de 7,7 por cento desde o início do ano.

(Reportagem de Alexei Oreskovic)