Lucro do BNDES cai 48% no 1o semestre

O lucro líquido do principal banco de fomento do país somou 2,744 bilhões de reais no semestre, ante 5,279 bilhões de reais no primeiro semestre de 2011, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira.

Segundo o banco, a crise financeira global e seu impacto negativo sobre o mercado de ações fez o BNDESPar, seu braço de participações, reduzir a venda de ativos de sua carteira e também ver queda no resultado com equivalência patrimonial.

No semestre, o resultado do BNDESPar com renda variável foi de 1,2 bilhão de reais, ante 3,7 bilhões de reais no mesmo período de 2011.

"O desempenho do mercado acionário fez com que o segmento de renda variável obtivesse um resultado inferior ao dos últimos anos, mas trabalhamos com uma carteira robusta, que tem nos proporcionado retornos significativos no longo prazo, e a nossa perspectiva é que esses resultados continuem positivos", disse o diretor da Área de Mercado de Capitais do BNDES, Julio Ramundo, em comunicado.

Segundo a instituição, o resultado das operações de crédito e repasse teve avanço de 14,4 por cento na comparação anual. A carteira de renda fixa do banco contribuiu com 68,2 por cento do resultado e o de renda variável com 20,3 por cento.

Além disso, o lucro do banco também foi beneficiado pela recuperação de créditos de 469 milhões de reais, somada à revisão positiva na classificação de risco de alguns clientes.

O volume de clientes inadimplentes ficou em 0,12 por cento no semestre.

O patrimônio líquido do banco de fomento somava 56 bilhões de reais em 30 de junho, enquanto os ativos totais chegavam a 650,7 bilhões de reais, alta de 4,1 por cento ante o fim de 2011. O saldo da carteira de crédito e repasses atingiu 441,7 bilhões de reais.

