Lucro do Bradesco cai no 4o tri a R$2,73 bi

A instituição, segundo maior banco privado do Brasil, em bases recorrentes teve um lucro líquido de 2,771 bilhões de reais, avanço 3,2 por cento na comparação anual.

A previsão média de analistas consultados pela Reuters para este item apontava lucro recorrente de 2,92 bilhões de reais no período.

No final de 2011, a carteira de crédito do Bradesco era de 345,72 bilhões de reais, com um avanço anual de 17,1 por cento.

O banco prevê que a carteira de crédito crescerá entre 18 por cento e 22 por cento neste ano, mais rápido do que em 2011, na esperança de uma sólida recuperação da economia durante a segunda metade do ano, informou o banco nesta terça-feira.

O índice de inadimplência, medido pelo saldo de operações vencidas com prazo superior a 90 dias, foi de 3,9 por cento, ante 3,6 por cento doze meses antes.

Nos últimos três meses de 2011, as despesas do banco com provisões para perdas com crédito somaram 2,661 bilhões de reais, ante 2,295 bilhões de reais no último trimestre do ano anterior.

(Por Sérgio Spagnuolo)