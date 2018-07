Lucro do Carrefour cai 70% em 2009 O Carrefour divulgou ontem queda de 70% no lucro de 2009 por causa de baixas contábeis na Itália e cortes de preços ao consumidor. A empresa anunciou que está revendo suas operações na Bélgica e definiu Brasil e China como prioritários na expansão em 2010. O lucro líquido da rede foi de 385 milhões no ano passado.