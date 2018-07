Lucro do Fleury sobe 29% no 4o tri; planeja ciclo de expansão Após fechar o quarto trimestre com avanço de 29,3 por cento no lucro líquido, o grupo de medicina diagnóstica Fleury começa a se preparar para um novo ciclo de expansão em 2014, com investimentos de 300 milhões de reais previstos para este ano.