Lucro do Santander Brasil cai 5,5% no 2o tri

Sem incluir reversão de despesa com amortização de ágio decorrente da aquisição do Banco Real, no valor de 909 milhões de reais, o lucro líquido societário do banco foi de 555 milhões de reais no segundo trimestre, recuo de 35,2 por cento sobre o resultado dos primeiros meses de 2012.

Analistas consultados pela Reuters, estimavam lucro líquido recorrente de 1,285 bilhão de reais para o período. Não ficou imediatamente claro se os termos são comparáveis.

Seguindo quadro apresentado pelos rivais Bradesco e Itaú Unibanco , o Santander Brasil fechou o trimestre passado com aumento na provisão para créditos de liquidação duvidosa. A linha teve salto de 49 por cento na comparação anual, para 3,8 bilhões de reais. Na comparação com o primeiro trimestre, as provisões dispararam 23,2 por cento.

"Com a expectativa de retomada da atividade econômica a partir do segundo semestre, a tendência esperada será uma melhora nos atuais patamares de inadimplência e consequentemente de despesa de provisão", afirmou o Santander Brasil no balanço.

O crescimento nas provisões veio acompanhado de aumento no índice de inadimplência de operações de financiamento vencidas há mais de 90 dias, que passou de 4,3 por cento no segundo trimestre de 2011 para 4,9 por cento nos três meses encerrados em junho. Enquanto isso, o índice de atrasos acima de 60 dias, indicativo do comportamento futuro da inadimplência, passou de 5,2 para 6 por cento no período.

Nos títulos vencidos há mais de 90 dias, a inadimplência no segmento de pessoa física foi de 7,3 por cento, crescendo ante os 6,7 do trimestre anterior e os 6,4 por cento de um ano antes. Na pessoa jurídica, a taxa no segundo trimestre foi de 2,6 por cento após 2,4 por cento no primeiro trimestre e 2,5 por cento nos três primeiros meses de 2011.

CARTEIRA

O Santander Brasil fechou o segundo trimestre com carteira de crédito ampliada de 217,055 bilhões de reais, crescimento de 17,3 por cento em 12 meses e de 2,8 por cento no trimestre.

Os empréstimos à pessoa física no trimestre encerrado em junho somaram 68,83 bilhões de reais ante 60,4 bilhões um ano antes. Os produtos de maior destaque no trimestre foram cartões, com alta em 12 meses de 25 por cento, e crédito imobiliário, com crescimento de 33,9 por cento. Já as operações voltadas a veículos, que registraram no início do ano forte aumento de inadimplência, tiveram incremento ligeiro de 1,2 por cento no segundo trimestre.

Na pessoa jurídica, a carteira total cresceu 18,3 por cento no período, com destaque para aumento de 32 por cento nas operações voltadas a capital de giro. Crédito para comércio exterior e rural recuaram 9,5 e 13,9 por cento, respectivamente.

Enquanto isso, o retorno sobre patrimônio líquido médio anualizado (ROE), um indicador da lucratividade de um banco, foi de 11,5 por cento, excluindo ágio, no segundo trimestre, enquanto analistas consultados pela Reuters estimavam índice de 11,6 por cento no período. Nos três primeiros meses de 2012, o indicador havia sido de 14,2 por cento.

O banco obteve margem financeira bruta de 8,379 bilhões de reais no segundo trimestre, alta de 24 por cento sobre os 6,761 bilhões de reais obtidos um ano antes.

O indicador de eficiência terminou o segundo trimestre em 41,9 por cento, com melhoras de 1,7 ponto percentual, em relação aos três meses anteriores, e de 4,7 ponto na comparação anual.

O Santander Brasil terminou junho com ativos totais de 435,349 bilhões de reais, alta de 2,5 por cento em doze meses e de 4,7 por cento no trimestre.

