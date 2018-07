Lucro do Wal-Mart supera expectativas, ações avançam A rede de varejo Wal-Mart divulgou lucro trimestral superior às expectativas de Wall Street, impulsionado por vendas maiores em suas lojas de desconto nos Estados Unidos. A empresa informou ainda que pretende continuar apresentando um desempenho melhor do que seus concorrentes. A maior varejista do mundo viu as vendas norte-americanas subirem seis por cento no período, uma vez que a companhia atraiu mais compradores interessados em economizar dinheiro durante a recessão. Já as vendas internacionais recuaram 8,4 por cento devido à firmeza do dólar, enquanto as vendas do formato Sam's Club permaneceram estáveis. "Nosso desempenho comparado à concorrência foi excepcionalmente forte no quarto trimestre e ao longo do ano", disse o presidente-executivo, Mike Duke, em um comunicado. "Nós esperamos que essa fase continue." O lucro da companhia caiu para 3,79 bilhões de dólares, ou 0,96 dólar por ação no quarto trimestre fiscal encerrado em 31 de janeiro, contra 4,096 bilhões de dólares, ou 1,02 dólar por ação, um ano antes. Excluindo encargo com processos judiciais, o lucro somou 1,03 dólar por ação. Analistas, em média, esperam um lucro de 0,99 dólar por ação, segundo a Reuters Estimates. As vendas líquidas cresceram 1,7 por cento, para 108 bilhões de dólares. No último mês, o Wal-Mart projetou um lucro por ação a partir de operações contínuas de 0,91 a 0,94 dólar, abaixo da previsão original de 1,03 a 1,07 dólar. A companhia afirmou que os resultados seriam prejudicados pela valorização do dólar, pelos custos judiciais e por vendas mais fracas do que o esperado em algumas divisões. A rede de varejo também divulgou que para o novo ano fiscal espera lucro de 0,72 a 0,77 dólar por ação no primeiro trimestre, e um lucro anual entre 3,45 e 3,60 dólares. Analistas, em média, estimam 0,77 dólar por ação para o primeiro trimestre e 3,57 dólares para o ano. As ações do Wal-Mart subiam quase 1,5 por cento no pregão eletrônico desta terça-feira.