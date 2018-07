Lucro e receita da IBM no 4º tri superam expectativas

A IBM disse nesta terça-feira que seu lucro líquido somou 5,13 dólares por ação pelo padrão contábil americano. A receita caiu 1 por cento para 29,3 bilhões de dólares. A receita veio acima da previsão média de analistas, que apontava para 29,09 bilhões de dólares.

O lucro excluindo itens extraordinários cresceu 10 por cento, para 6,1 bilhões de dólares, ou 5,39 dólares por ação ante 4,71 dólares um ano antes.

Nesse quesito, analistas esperavam que a companhia tivesse lucro líquido de 5,95 bilhões de dólares, ou 5,25 dólares por ação, e uma receita de 29,05 bilhões de dólares, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

A receita no Brasil, Índia, Rússia e China cresceu 7 por cento em 2012, ou 12 por cento, ajustada por flutuações de câmbio.

A IBM esperava lucro de pelo menos 16,7 dólares por ação para o fechado do ano, acima do consenso de analistas de 16,57 dólares.

Alguns analistas disseram que os resultados da IBM foram um sinal de que os gastos com tecnologia estão aumentando.

"É melhor do que as pessoas temiam", disse Brian Marshall, um analista do ISI Group.

"Virtualmente todo segmento fez um pouco melhor do que as pessoas esperavam. Isso apoia o fato de que as coisas estão ficando melhores pelo menos do ponto de vista da indústria de tecnologia".

(Por Nicola Leske)