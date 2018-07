Lucro líquido da China Mobile cai 9,5% para menor nível em 5 anos

A maior operadora de celular do mundo por assinantes informou que o lucro líquido de janeiro a março foi de 25,24 bilhões de iuanes (4,05 bilhões de dólares), em comparação com 27,88 bilhões de iuanes no ano anterior, no seu terceiro trimestre consecutivo de declínio na comparação anual.

A receita operacional subiu 7,8 por cento, para 154,83 bilhões de iuanes (24,86 bilhões de dólares), o seu maior aumento em três trimestres, mas não o suficiente para ofuscar o encolhimento do lucro.

As ações da China Mobile fecharam a sessão em queda de 0,14 por cento, antes da divulgação do resultado da empresa.

(Por Paul Carsten)