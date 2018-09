Lucro líquido da Cosan cai a R$27,9 mi no 3o trimestre fiscal A Cosan, maior grupo de açúcar e etanol do Brasil, informou na noite de quarta-feira que teve lucro líquido de 27,9 milhões de reais no terceiro trimestre fiscal de 2011, comparado a 167,1 milhões de reais um ano antes.